POL-S: Autofahrerin und Fahrradfahrer geraten in Streit - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Süd (ots) - Unbekannte sind am Samstag (29.07.2023) oder Sonntag (30.07.2023) in Gaststätten am Kafkaweg und der Eierstraße eingebrochen. Am Kafkaweg gelangten die Täter zwischen 21.30 Uhr und 09.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude. Dort brachen sie zwei Türen auf und durchsuchten ein Büro und den Gastraum. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. An der Eierstraße hebelten die ...

mehr