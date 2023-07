Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Haftbefehl gegen 15-jährigen Jugendlichen vollstreckt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.07.2023) einen 15 Jahre alten Jugendlichen festgenommen und zwei Wohnungen durchsucht. Der Jugendliche steht im Verdacht, seit September 2022 an 15 Straftaten, darunter Körperverletzungsdelikte und Erpressungen im Bereich Untertürkheim beteiligt gewesen zu sein. So soll er zwischen dem 01.06.2023 und 04.06.2023 zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche durch Drohungen eingeschüchtert haben, so dass sie ihm 250 Euro Bargeld übergaben. Die Ermittler durchsuchten aufgrund eines richterlichen Beschlusses Wohnungen in Bad Cannstatt sowie Untertürkheim und nahmen den 15-Jährigen in Bad Cannstatt fest. Bei der Durchsuchung wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen. Zudem entdeckten die Beamten in einer Wohnung über 60 Gramm Marihuana. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

