Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 75-Jähriger in Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein 75 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend (30.07.2023) in seiner Wohnung an der Ulmer Straße ausgeraubt worden. Der 75-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr in seiner Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Straße "Rinkenberg" befindet, auf, als drei Männer an der Tür klingelten. Nachdem er die Wohnungstür geöffnet hatte, drängten sie den Senior in seine Wohnung, beleidigten und bedrohten ihn. Die Täter flüchteten dann mit über 1.000 Euro, die sie in der Wohnung gefunden hatten, in unbekannte Richtung. Die Männer sollen 25 bis 30 Jahren alt sein. Zwei von ihnen waren zirka 180 Zentimeter groß und hatten eine kräftige Statur, der dritte war etwa zehn Zentimeter kleiner und zierlicher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

