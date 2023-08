Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 19-Jähriger stirbt nach Sturz von Elektro-Skateboard - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 19 Jahre alter Heranwachsender ist am Dienstag (01.08.2023) nach einem Sturz von einem Elektro-Skateboard in einem Stuttgarter Krankenhaus gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge sollen Zeugen am Freitag (28.07.2023) an der Haltestelle Pfostenwäldle beobachtet haben, wie der 19-Jährige gegen 17.15 Uhr mutmaßlich von seinem Elektro-Skateboard stürzte und alarmierten den Rettungsdienst. Der brachte den schwerverletzten jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei wurde erst am Dienstagvormittag in Kenntnis gesetzt und sucht nun dringend Zeugen zu dem Unfall an der Haltestelle. Insbesondere die Passanten, die den Rettungsdienst alarmierten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell