Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag (01.08.2023) in der Schwieberdinger Straße zwei Sattelzüge zusammengestoßen. Ein 52 Jahre alter Lastwagenfahrer war gegen 10.00 Uhr mit seinem Sattelzug in der Schwieberdinger Straße Richtung Feuerbach unterwegs, als im Bereich des Kreisverkehrs Porscheplatz ein Auto den Fahrstreifen wechselte und den 52-Jährigen zum Ausweichen zwang. Dabei geriet der Sattelzug über einen Grünstreifen und eine Hecke auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Sattelzug eines 35-Jährigen zusammen. Das Auto fuhr in unbekannte Richtung davon. Beide Sattelzugfahrer sowie der 36 Jahre alte Beifahrer im Sattelzug des 35-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell