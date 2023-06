Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am 13.06.2023, zwischen 05:40 Uhr und 14:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des St. Josef-Krankenhauses in der Koblenzer Straße in Hermeskeil, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher, vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein- / Ausparken, einen ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Parkplatz (Queraufstellung) befindet sich linksseitig des Krankenhauses. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden

