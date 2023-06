Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht Parkplatz Wasgau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 12.06.2023, zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr, parkte die Unfallgeschädigte ihren silbernen Mitsubishi Colt (Baujahr 1986) auf dem vorderen Kundenparkplatz des Wasgau-Marktes in der Wasserschiederstraße.

Als die Fahrzeughalterin vom Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Unfallschäden am Pkw fest. Demnach waren am linken Eck der hinteren Stoßstange, am hinteren linken Rücklicht und am hinteren Kotflügel der Fahrerseite in einer Höhe von 55 bis 80 cm Beschädigungen zu erkennen. Außerdem war an der Stoßstange markanter gelber Lackabrieb zu sichern. Diesbezüglich laufen bereits Nachforschungen bei der Deutschen Post und ihren Tochterunternehmen.

Die Polizei Birkenfeld sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Diese können sich unter Tel. 06782-9910 oder per E-Mail ( pibirkenfeld@polizei.rlp.de) bei der Wache in Birkenfeld melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell