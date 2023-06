POL-PDTR: Polizei Trier sucht Zeugen nach Diebstahl

Kordel (ots) - Am 13.06.2023, in den frühen Morgenstunden machte sich ein LKW in Kordel, im Waldweg, selbstständig und rollte rückwärts in eine Häuserwand. Der LKW war zum Zeitpunkt des Unfalles unbesetzt. Glücklicherweise wurde keiner der Bewohner verletzt. Die Ursache für das Losrollen des LKW ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern noch an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr