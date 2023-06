Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kennzeichen

Trier-Pfalzel (ots)

In der Nacht vom 10.06.2023 auf den 11.06.2023 wurde in der Eltzstraße in Trier-Pfalzel das Kennzeichen eines dort geparkten VW entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

