POL-MFR: (915) Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Räuber flüchtig

Schwabach (ots) - Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Mittwoch (27.07.2022) in den Kiosk des Bahnhofs Schwabach eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet in dieser Angelegenheit um Zeugenhinweise. Der Täter drang nach aktuellen Erkenntnissen um kurz nach 03:00 Uhr über die Frontscheibe in den Verkaufsraum des Kiosks ein. Offensichtlich hatte es der Einbrecher auf die im Laden aufbewahrten Zigaretten abgesehen. ...

mehr