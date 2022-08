POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Homburg Wörschweiler (ots) - Am 04.08.2022, gegen 20:25 Uhr, kam es auf einem Waldparkplatz an der L 111, kurz vor Ortseingang Wörschweiler, zu einem Brandgeschehen. Hierbei wurde eine wenige Quadratmeter große Fläche vermutlich fahrlässig in Brand gesetzt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich durch einen achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel die trockenen Blätter am Waldboden entzündeten. Durch die Feuerwehr aus Wörschwei-ler konnte der Brand schnell gelöscht ...

