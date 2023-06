Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier-Pfalzel

Trier-Pfalzel (ots)

Am Mittwoch, den 14.06.2023, in dem Zeitraum von 12:40 Uhr bis 17:40 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen am Straßenrand der Ringstraße in Trier-Pfalzel geparkten dunkelblauen Alfa-Romeo. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell