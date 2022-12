POL-NOM: Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Uslar (ots) - Uslar (ke) Eschershäuser Straße, 29.12.2022, 23:20 Uhr Bisher unbekannte Täter knickten den Pfosten eines Verkehrszeichens am unteren Ende ab und legten dieses auf den Gehweg in der Langen Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr