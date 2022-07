POL-BO: Exhibitionist in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Am Mittwochmorgen, 13. Juli, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Alleinunfall, bei dem eine 79-jährige Hernerin schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand war die Hernerin gegen 9 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Hofsteder-Straße in Richtung Bochum Zentrum unterwegs. In Höhe der Hofsteder-Straße 198 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die ...

