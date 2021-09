Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210919 - 1144 Frankfurt-Westend: Hoftor beschmiert

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Bettinastraße das Hoftor eines Mehrfamilienhauses mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ein Bewohner stellte die Schmiererei am Freitagabend (17.09.2021) fest und erstattete bei der Polizei Anzeige. Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern der Sachbeschädigung liegen nicht vor.

Die Frankfurter Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen unbekannt eingeleitet.

