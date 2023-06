Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Konz (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 13.06.23 19:00 Uhr auf Mittwoch, 14.06.23, 08:00 Uhr wurde durch Unbekannten Täter mittels spitzem Gegenstand an einem in der Ernst-Reuter-Straße geparkten PKW ein ca. 50cm langer, horizontaler Kratzer an der Schiebetür auf der Beifahrerseite zugefügt. Der Pkw, ein schwarzer VW Multivan, stand im Tatzeitraum auf dem Grundstück, unmittelbar am Gehweg geparkt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1700.- EUR.

Zeugenhinweise bitte an die PW Konz, Tel. 06501-92680

