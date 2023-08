POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler und mutmaßlichen Käufer festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein 58 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (02.08.2023) in der Stresemannstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Stresemannstraße und wollte an der Einmündung zur Straße Im Götzen die Fahrbahn an der Radwegefurt überqueren. Dabei missachtete er mutmaßlich das Rotlicht. ...

