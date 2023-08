Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe erbeuten E-Scooter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (02.08.2023) zwei E-Scooter an der Kriegsbergstraße und der Augsburger Straße gestohlen. An der Kriegsbergstraße stellte die 22 Jahre alte Besitzerin ihren schwarzen Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 452 VEC gegen 11.30 Uhr hinter einem Krankenhausgebäude ab und sicherte ihn mit einem Zahlenschloss. Als sie gegen 20.00 Uhr zurückkam, war der Roller weg. An der Augsburger Straße stellte ein 58-Jähriger seinen E-Scooter der Marke Ninebot gegen 19.30 Uhr vor einem Supermarkt ab und sicherte ihn ebenfalls mit einem Schloss. Als er kurz darauf wieder zurückkam, war der schwarze Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 048 RWO weg. Zeugen im Fall Kriegsbergstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße und im Fall Augsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

