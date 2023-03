Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck Am Samstag (11.03.) kam es in einer Kneipe in der Wicheldorfstraße in Grömitz zu einem Raubüberfall. Ein Tatverdächtiger konnte von den anwesenden Gästen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein weiterer Täter flüchtete unerkannt. Es war ...

mehr