Hamminkeln (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr, suchten Unbekannte am Mittwoch ein Einfamilienhaus an der Dingdener Straße heim. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten sie in die Räume und durchwühlten diese. Die Täter stahlen neben Schmuck auch zwei Trikots des Fußballvereins MSV Duisburg. Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

