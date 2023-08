LPI-EF: Zeitungsbox gestohlen

Erfurt (ots) - Vier Ladendiebe griffen in Gispersleben einen Ladendetektiv an. Die zwei Frauen und zwei Männer hatten am Montagabend in einem Supermarkt in Gispersleben verschiedene Waren in Umhängetaschen gesteckt. Als sie ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollten, sprach sie ein Mitarbeiter des Marktes an. Dieser hatte das Treiben des Quartetts über die Videoüberwachung beobachtet. Die Diebe rannten daraufhin aus dem Markt. Auf ihrer Flucht ließen sie einen Teil ...

