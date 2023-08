Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter angegriffen

Erfurt (ots)

Vier Ladendiebe griffen in Gispersleben einen Ladendetektiv an. Die zwei Frauen und zwei Männer hatten am Montagabend in einem Supermarkt in Gispersleben verschiedene Waren in Umhängetaschen gesteckt. Als sie ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollten, sprach sie ein Mitarbeiter des Marktes an. Dieser hatte das Treiben des Quartetts über die Videoüberwachung beobachtet. Die Diebe rannten daraufhin aus dem Markt. Auf ihrer Flucht ließen sie einen Teil ihrer Beute zurück und schlugen gemeinschaftlich auf den Ladendetektiv ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung dauern an. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell