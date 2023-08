LPI-EF: Vier verletzte Polizisten

Landkreis Sömmerda (ots) - Auf eine Vereinskasse hatten es Diebe in Haßleben abgesehen. Zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen hatten diese die Tür eines Vereinsheims aufgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Im Gebäude bedienten sich die Täter an einer Geldkassette und stahlen mehr als 100 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (JN) ...

