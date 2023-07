LPI-EF: 10.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots) - Ein 52-Jähriger Mann wurde am Sonntag von einem Fahrraddieb verletzt. Der Mann hatte sich am Morgen in einem Café am Domplatz aufgehalten und sein Fahrrad in Sichtweite ungesichert abgestellt. Ein Dieb nutzte diesen Umstand aus und stahl das Fahrrad im Wert von 1.700 Euro. Der Geschädigte, der das Treiben beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf und stellte den Täter. Dieser gab ihm das gestohlene ...

