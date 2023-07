Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugin gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht die Zeugin einer gefährlichen Körperverletzung. In der Nacht zu Sonntag hatten sich an der Zufahrt zum Parkhaus in der Schmidtstedter Straße zwei Männer gestritten. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Gürtel geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei stellte bei Eintreffen eine Zeugin fest. Diese entfernte sich allerdings vom Ort des Geschehens, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die unbekannte Frau wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0196919 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

