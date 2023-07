LPI-EF: GPS-Sender führt zu Täter

Straußfurt (ots) - Am Sonnabend gegen 15:50 Uhr wollten Beamte der Polizei Sömmerda auf der B 4 bei Straußfurt einen 49 Jahre alten Mann mit seinem Pkw Skoda Octavia kontrollieren. Bei ihm befand sich sein 34 Jahre alter Beifahrer. Der Fahrzeugführer dachte jedoch nicht an ein anhalten, sondern fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Straußfurt hinein und missachtete hier sogar eine rote Ampel. Wenig ...

