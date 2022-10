Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Müllcontainer in der Emsstraße in Brand geraten

Salzbergen (ots)

Gestern gegen 16.15 Uhr kam es in Salzbergen in der Emsstraße zu einem Brand. Dabei fing vermutlich bei der unsachgemäßen Entsorgung von Grillkohle ein Müllcontainer Feuer. Die Feuerwehr Salzbergen war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

