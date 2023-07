Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher Übermut

Walschleben (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des Kindergartens der "Walschbergknirpse". Sie entwendeten drei Kinderdreiräder im Gesamtwert von 900EUR. Die Spielzeuge konnten im Rahmen der Ermittlungen im Ort aufgefunden und dem Kindergarten übergeben werden. Die Suche nach den Tätern verlief zunächst erfolglos. Doch die Freude der Kinder über die wiedererlangten Gefährten währte nicht lang. Am Freitagabend schlugen erneut Jugendliche zu und entwendeten diesmal zwei Dreiräder. Durch aufmerksame Anwohner wurden zwei Jugendliche auf den Vehikeln durch den Ort fahrend beobachtet. Sie entkamen zunächst, doch die alarmierten Polizisten konnten die Dreiräder in einem Gebüsch versteckt auffinden und abermals an den Kindergarten übergeben. Darüber hinaus wurden bereits mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ermittelt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (rs)

