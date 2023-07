Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuber entwendet Handtasche ++ Neu Wulmstorf - BMW gestohlen ++ Rosengarten - Unbekannte kommen über Terrasse und stehlen Schmuck

Buchholz (ots)

Am Montag, den 24.07.2023, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ist es auf dem "Park and Ride" Schotterparkplatz am Buchholzer Bahnhof zu einem Raub gekommen. Gerade als eine 27jährige Frau aus Hamburg ihre Handtasche aus dem Kofferraum ihres Autos genommen hatte, näherte sich der Täter von hinten und schubste sie zu Boden. So konnte er ihre schwarze Handtasche mit einer größeren Menge Bargeld greifen und in Richtung der blauen Brücke flüchten. Der Täter wird als männlich, dunkelhäutig und 1,70 m - 1,80 m groß beschrieben. Er soll eine auffällige rote Jacke getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder dem Täter geben können, nimmt die Polizei Buchholz telefonisch unter der Telefonnummer 04181- 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - BMW gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, 23.07., auf Montag, 24.07., im Postweg in Neu Wulmstorf einen silberfarbenen 5er BMW. Das Auto war auf dem Grundstück vor einer Garage abgestellt und auf unbekannte Weise geöffnet und anschließend entwendet worden. Das Auto hat das Kennzeichen WL-CS 535. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf unter 040-33441990.

Rosengarten - Unbekannte kommen über Terrasse und stehlen Schmuck

Unbekannte Täter nutzten einen Moment der Unachtsamkeit aus, in dem sie am Montag, 24.07.23, zwischen 09:00 und 09:15 Uhr, in der Emser Straße in Rosengarten über eine offenstehende Terrassentür in ein Wohnhaus eingedrungen sind. Von dort entwendeten die Personen hochwertigen Schmuck. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf einen silberfarbenen Renault Scenic mit ausländischem Kennzeichen. Dieses Fahrzeug soll sich, besetzt mit mehreren Personen, in Tatortnähe aufgehalten haben. Hinweise dazu nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell