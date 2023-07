Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck ++ A39/ AS Winsen - Mit Auto abgehoben ++ Egestorf - Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Winsen (ots)

Am Sonntag, 23.07.2023, gegen 12 Uhr, klingelte ein angeblicher Handwerker bei einer 88jährigen Frau in der Niedersachsenstraße in Winsen. Unter dem Vorwand, alle Räumlichkeiten aufgrund eines Wasserschadens in der Nachbarwohnung begutachten zu müssen, verschaffte sich die Person Zugang zu allen Zimmern in der Wohnung. Der angebliche Handwerker war etwa 190 cm groß, schlanke Statue, dunkle Haare, ca. 40 Jahre alt. Er trug eine Jeanshose und ein T-Shirt. Nachdem diese Person die Wohnung verlassen hatte und mit einem schwarzen Kleinwagen davongefahren war, stellte die Frau fest, dass mehrere Schubladen geöffnet wurden und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet worden war. Die Polizei Winsen nimmt unter der Telefonnummer 04171/7960 Hinweise entgegen.

A39/ AS Winsen - Mit Auto abgehoben

Glück im Unglück hatte 19jähriger aus Zeven, als er am Sonntag, 23.07.23, gegen 18:50 Uhr, mit seinem VW Caddy auf der A39 in Richtung Hamburg unterwegs war. In Höhe der AS Winsen- Ost kam der junge Mann mit seinem Auto im Bereich einer Fahrbahnverengung mit seinem Auto auf eine beginnende Betonleitplanke und wurde so etwa 50 cm hochgehoben. Nach mehreren Metern fiel das Auto dann auf die andere Seite der Betonleitplanke in den dort abgesperrten Bereich. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Da die Ölwanne des Autos aufgerissen wurde musste eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn angefordert werden. Anschließend wurde das Auto abgeschleppt. Es entsandt ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Egestorf - Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Dank aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Salzhausen am Sonntag, 23.07.2023, gegen 17:30 Uhr, einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Mehre Zeugen meldeten unabhängig voneinander einen Kleintransporter, der permanent auf die linke Fahrbahnseite kam und mit auffällig wechselnden Geschwindigkeiten unter anderem die Lübberstedter Straße in Gödensdorf befuhr. Die Zeugen benachrichtigten die Polizei und teilten fortlaufend den Standort des verdächtigen Fahrzeuges mit. An einer Tankstelle in Gödensdorf sprachen die Zeugen den dann dort im Auto wartenden Fahrzeugführer des Kleintransporters an. Die unmittelbar eintreffenden Beamten stellten sofort fest, dass der 42jährige Mann aus Gödensdorf stark unter Alkoholeinfluss stand. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 2,94 Promille. Der Führerschein wurde vor Ort von den Beamten sichergestellt.

