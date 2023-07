Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 21.07.2023 bis Sonntag, 23.07.2023

Landkreis Harburg (ots)

Jesteburg - Brand eines Werkstatt- und Bürogebäudes Am Samstagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Werkstatt- und Bürogebäude im Seevekamp in Jesteburg in Brand. Während des Brandes stürzten bereits Teile des Gebäudes ein, so dass im Zuge der Löscharbeiten ein Großteil des Gebäudes abgerissen werden musste. Schlussendlich brannte das Gebäude komplett aus. Ein neben dem Gebäude geparkter PKW fiel ebenfalls den Flammen zum Opfer. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf mehrere 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Mehrere Feuerwehren aus den Gemeinden Jesteburg und Hanstedt waren mit insgesamt circa 140 Einsatzkräften vor Ort.

Hittfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitag, den 21.07.2023, gegen 16:45 Uhr, führte der 56-jähige Beschuldigte einen Kleintransporter im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Überprüfung am mobilen Alcomaten ergab 1,35 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Samstag, den 22.07.2023, gegen 02:22 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 57-jähigen Fahrzeugführer, welcher ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung ergab 1,03 Promille.

Neu Wulmstorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Beifahrerin Am Freitagabend, gegen 20:48 Uhr, hantiert der 18-jährige Fahrzeugführer, auf der B3 neu in Neu Wulmstorf während der Fahrt, ohne ersichtlichen Grund an der Handbremse, so dass das Fahrzeug ins Schleudern gerät und von der Fahrbahn abkommt. Hierbei wird die 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohlendorf - Versuchter Einbruch in Geschäft mit Postagentur In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchen unbekannte Täter in das Geschäft durch Hebeln an diversen Zugangstüren zu gelangen. Die unbekannte Täterschaft kann sich jedoch kein Zugang verschaffen, so dass lediglich hoher Sachschaden an den Türen bleibt.

Maschen - Vorfahrt missachtet

Am Samstagmittag missachtet eine 26-jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt einer 85-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kommt zur Kollision, in dessen Verlauf der Pkw der älteren Dame über eine Verkehrsinsel geschoben wird. Die Dame wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt, kann aber am selben Tag noch das Krankenhaus verlassen.

Rosengarten - zu schnell mit dem Rad unterwegs Zwischen den Ortschaften Sieversen und Sottorf fährt ein Radfahrer am Samstagmittag auf abschüssiger Fahrbahn im Kurvenbereich derart schnell, dass er einem entgegenkommenden Pkw nicht mehr ausweichen kann. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wird.

Ohlendorf - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Krad Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer befährt am Samstag, gegen 15:43 Uhr, die Ohlendorfer Straße ortsauswärts in Richtung Stelle, als er links auf ein Grundstück abbiegt. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden 23-jährigen Kradfahrer, der mit dem Lkw kollidiert. Der Kradfahrer wird schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik verbracht. Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Dokumentation der Unfallstelle wurde eine polizeiliche Drohne eingesetzt.

Tespe - Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es in der Lüneburger Straße in Tespe zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter PKW massiv beschädigt. Es ist daher davon auszugehen, dass auch das flüchtige Fahrzeug auffällige Beschädigungen aufweist. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, Fahrzeuginsassen oder Hergang machen können, werden daher gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation Marschacht zu melden.

Elbstorf - Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Freitagmorgen wollten Beamte des PK Winsen (Luhe) ein Fahrzeug in der Ortschaft Elbstorf kontrollieren. Das Fahrzeug versuchte sich nach entsprechenden Anhaltesignalen zunächst der Kontrolle zu entziehen, indem man versuchte die Beamten mit abrupten Abbiegemanövern abzuschütteln. Sowohl das Fahrzeug als auch der Fahrzeugführer konnten jedoch schnell wieder ausfindig gemacht werden, sodass die Kontrolle letztendlich durchgeführt werden konnte. Der Grund für die Flucht konnte damit auch festgestellt werden: Der männliche Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ashausen-Open-Air 2023

Das diesjährige Open-Air-Fest in Ashausen verlief ohne besondere Vorkommnisse, sodass viele Besucher, trotz der Wetterlage, friedlich feiern konnten.

