Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neuwertige Baumaschine gestohlen ++ Seevetal - Reifenstecher unterwegs ++ Landkreis Harburg - Tipps zum Schutz vor Diebstahl von Werkzeug aus geparkten Autos

Rosengarten (ots)

Unter erheblichen Kraftaufwand haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 17.07., 14:30 Uhr, bis Dienstag, 18.07.2023, 08:00 Uhr, von einer Baustelle auf dem Parkplatz des Krankenhauses im Metzendorfer Weg in Rosengarten eine Rüttelplatte gestohlen. Die 135kg schwere Arbeitsmaschine war verkeilt zwischen anderen größeren Baumaschine auf der Baustelle abgestellt. Wie der oder die Täter die orangefarbene Rüttelplatte der Marke Ammann, Typ APR 2550 vom Tatort abtransportierten ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter 04105/6200.

Seevetal - Reifenstecher unterwegs

An insgesamt vier Autos hat ein bislang unbekannter Täter in Seevetal in der Zeit vom 13.07., 10:15 Uhr, bis 14.07., 13:50 Uhr, mit einem bisher unbekannten Gegenstand mehrere Reifen beschädigt. In der Straße Eichenweg waren ein Smart und ein Soda betroffen. In der Straße Eichenstieg dann zwei VW. Die Autos waren am Straßenrand geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Landkreis Harburg - Tipps zum Schutz vor Diebstahl von Werkzeug aus geparkten Autos

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei im Landkreis Harburg vermehrt Diebstähle aus geparkten Autos angezeigt worden. Häufig wurden dabei Transporter auf verschiedenste Arten geöffnet. Die Diebe hatten es vermehrt auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg, Hauptkommissar Carsten Bünger empfiehlt dazu: - Fahrzeug nicht im öffentlichen Raum abstellen - Fahrzeugheck gegen Hauswand o.ä. und/oder mehrere Fahrzeuge eng nebeneinander parken, so dass die Heckklappe/-türen und seitliche Schiebetüren nicht ungehindert zugänglich ist/sind - Parken auf belebten und beleuchteten Parkplätze oder in unmittelbarer Nähe von dauerhaft leuchtenden Straßenlaternen - Vermeidung von Firmenlogos oder sonstiger Firmenwerbung auf dem Fahrzeug - Abdunkelung der Fahrzeugscheiben - Einbau speziellen Bolzenriegelschlössern, um Türen und Heckklappen zusätzlich zu sichern - Elektrowerkzeuge nicht offen sichtbar im Fahrzeug verwahren und stabile Werkzeugkisten mit guten mechanischen Sicherungen benutzen oder Schränke und/oder Boxen als Festeinbauten verwenden - verdeckte Ausstattung einer Werkzeugbox/-kiste mit einem GPS- Sender ("Bewegungsalarm") - Ausstattung des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage (DWA), optional mit Innenraumüberwachung ("Eindringalarm") - Dokumentation der Individualnummern

Für Rückfragen steht Hauptkommissar Bünger gern zur Verfügung(04181/285108). Zudem sind weitere wertvolle Hinweise im Internet unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell