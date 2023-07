Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 14.07.2023, 12:00 Uhr bis 16.07.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++Seevetal / Maschen- Trunkenheit im Verkehr +++

Am Sonntag, den 16.07.2023 gegen 00:20 Uhr, wurde in Maschen, in der Winsener Straße ein Ford Galaxy kontrolliert. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus der Republik Moldau führte das Fahrzeug mit starken Ausfallerscheinungen unter 1,94 Promille. Eine Fahrerlaubnis besaß er ebenfalls nicht.

Unter Einbehaltung einer Sicherheitsleistung wurde ihm die Weiterfahrt untersagt sowie eine Strafanzeige gefertigt.

+++ Seevetal / Hittfeld- Einbruch +++

Am Freitag, den 14.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:45 Uhr in Seevetal in der Straße Vogelsang zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, während sich die Anwohnerin in ihrem Garten befand. Die unbekannten Täter hebelten ein kleines Badefenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Hier wurden diverse Räume nach Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz (04181-2850) zu melden.

+++ Seevetal / A7- Verkehrsunfall +++

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel, Gemarkung Seevetal zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 43-jähriger mit seinem Pkw auf ein, vor ihm bremsenden Pkw auf. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des 43-jährigen und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrzeugführer unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Für die Bergungsmaßnahmen mussten zwei der drei Fahrstreifen für ca. 40 Minuten gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

+++ Garlstorf / A7- Pkw-Brand +++

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 16:25 Uhr, wurde ein qualmender Pkw mit Wohnwagen auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg, Gemarkung Garlstorf auf dem dortigen Standstreifen gemeldet. Kurze Zeit später begann der Pkw im Innenraum zu brennen. Durch das beherzte Eingreifen eines Verkehrsteilnehmers, der mit seinem mitgeführten Feuerlöscher das Feuer löschen konnte, wurde ein Vollbrand verhindert. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde das Fahrzeug soweit gekühlt, dass es abgeschleppt werden konnte.

Aufgrund der Maßnahmen kam es in Richtung Hamburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

+++ Jesteburg- stürmischer Dieb +++

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 13:30 Uhr, teilte ein Jesteburger mit, dass sein hochwertiger Sonnenschirm von der Terrasse innerhalb der letzten Stunde entwendet worden sei. Nachdem die Kollegen vor Ort erschienen waren, konnten sie den Tathergang unverzüglich klären und das Diebesgut wieder auffinden. Der Schirm war von einer Windbö erfasst worden und folg über den Sichtschutzzaun. Der Schirm konnte so nicht mehr durch die Bewohner gesehen werden.

Es folgte dann eine glückliche Zusammenführung.

+++ Tostedt- Körperverletzung +++

Am Freitag, den 14.07.2023 gegen 23:45 Uhr, auf dem Vorplatz der Sparkasse schlug ein alkoholisierter 24-jähriger in einem Streit einem 39-jährigen plötzlich mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Dabei erlitt der 39-jährige eine stark blutende Kopfplatzwunde, welche im Krankenhaus behandelt werden musste.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt und der 24-jährige verbrachte die restliche Nacht in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell