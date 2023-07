Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tostedt; Gefährliche Körperverletzung auf Supermarktparkplatz

Buchholt/Tostedt (ots)

Gestern am späten Mittwochnachmittag, kurz vor 18 Uhr, kam es in Tostedt auf einem Supermarktparkplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung mit insgesamt drei Beteiligten. Zwischen dem Opfer (m, 42 Jahre) und den beiden Beschuldigten (m, 52 und m, 54 Jahre) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu Streitigkeiten. Im Rahmen der Streitigkeiten zogen beide Beschuldigten jeweils ein Messer und stachen auf das Opfer ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen durch die Messerstiche und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Zur Behandlung der Verletzungen des Opfers wurde ein operativer Eingriff notwendig.

Ein Beschuldigter erlitt eine Verletzung am Kopf, weil sich das Opfer wehrte. Der Beschuldigte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Da der Parkplatz zur Tatzeit rege besucht war, gab es eine Vielzahl von Zeugen für den Vorfall. Dabei ist es möglich, dass die Polizei noch nicht alle Zeugen am Einsatzort erfasst hat. Falls es noch weitere Zeugen für den Vorfall gibt, deren Personalien gestern noch nicht festgestellt wurden, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Tostedt oder Buchholz in Verbindung zu setzen.

