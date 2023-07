POL-WL: Versuchter Totschlag mit Schreckschusswaffe und Messer in Winsen

LK Harburg (ots) - Buchholz in der Nordheide / Einbruchdiebstahl in mehrere Fahrzeuge Es kam auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof Buchholz zu mehreren Einbruchdiebstählen in Kraftfahrzeuge. Dies geschah mutmaßlich in der Nacht vom 08-09.07.2023. Betroffen sind hier zwei Pkw sowie ein Lkw bei welchen jeweils eine ...

mehr