Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ergänzung: Winsen/Versuchter Totschlag mit Schreckschusswaffe und Messer, Tostedt/Dohren: Einbrüche und Diebstahl aus Gartenschuppen, Buchholz: E-Scooter Diebstähle u.a.

Buchholz (ots)

Winsen

Ergänzung: Versuchter Totschlag mit Schreckschusswaffe und Messer

Ergänzung: Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags wurde gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Rest zu dieser Meldung unverändert wie in vorheriger Veröffentlichung.

++ Tostedt/Dohren; Einbrüche und Diebstahl aus Gartenschuppen:

Gleich zu zwei Einbrüchen in Gartenschuppen eines Mehrfamilienhauses kam es am Montag zwischen 10 und 17 Uhr in Dohren. In einem Fall entwendeten der oder die Täter nach Aufdrücken der Schuppentür diverse Gegenstände: ein Herrenfahrrad, Drehmomentschlüssel, Bohrhammer, 20 l Diesel und eine Werkzeugkiste mit diversem Kleinstwerkzeug. Wurden entwendet. In dem anderen angegangenen Schuppen wurde das Vorhängeschloss durchtrennt, nach erster Erkenntnis aber nur ein Durcheinander angerichtet, jedoch nichts entwendet.

++ Buchholz; Gleich Zwei E-Scooter-Diebstähle am Montag in Buchholz: Gleich zwei E-Scooter wurde diese Woche bereits in Buchholz entwendet. Vom Parkplatz des Seniorenheimes Soltauer Straße wurde am Montag gegen 13 Uhr ein E-Scooter mit Kennzeichen EFO356 entwendet. Der Scooter eines Mitarbeiters des Seniorenheims war zuvor mit einem Schloss am Fahrradständer angeschlossen.

Am Montagabend zwischen 17:30 und 23 Uhr wurde dann noch ein E-Scooter der Marke Fischer MTS G7, Kennzeichen 316YOL, vom Parkplatz am Krankenhaus entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Buchholz unter Tel. 04181/285-0.

++ Tostedt; Sachbeschädigung an PKW: Am Dienstag zwischen 13:30 und 14:10 hatte eine Tostedterin ihren PKW in der Schützenstraße in Tostedt geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt befindet sich an der hinteren Beifahrertür eine Lackbeschädigung. Aufgrund von Form und Lage ist ein Verkehrsunfallschaden auszuschließen. Offensichtlich wurde der Wagen von Unbekannten mittels eines Gegenstands das Fahrzeug beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei in Tostedt unter tel. 04182 40427-0

++ Buchholz in der Nordheide; Fahrt unter Drogeneinfluss: Ein 23-jähriger wurde gestern Abend in der Heidestraße in Buchholz kontrolliert. Er war mit seinem PKW dort unterwegs. Dabei ergab ein vor Ort durchgeführter Urintest, dass der Mann sein Fahrzeug offensichtlich unter dem Einfluss von Kokain führte. Nach Entnahme der Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde gleich zwei Strafverfahren eingeleitet: ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Drogen und ein weiteres Verfahren wegen Erwerb und Besitz von Kokain nach dem BtmG.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell