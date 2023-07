Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Winsen - Einschleichdieb entwendet Bargeld ++ Salzhausen - Einbruch in Vereinsheim

Winsen (ots)

Einschleichdieb entwendet Bargeld

Am Donnerstag schlich sich ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Hoopter Straße. Durch die nicht verschlossene Eingangstür gelangte er in das Objekt und durchsuchte mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen entkam der Täter mit Bargeld. Zeugen, die in der Zeit zwischen 6 Uhr und 19 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Winsen (04171/796-0).

Salzhausen - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in ein Vereinsheim in der Schützenstraße ein. Betroffen war dabei auch ein angeschlossenes Restaurant. In dieses gelangten die Täter durch das Aufhebeln einer Tür. Im Anschluss wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Ob auch etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell