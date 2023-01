POL-OS: Glandorf: Gaststätteneinbruch in der "Münsterstraße" - Polizei sucht Zeugen

Bad Rothenfelde (ots) - Am Neujahrsabend kam es in der "Frankfurter Straße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 57-Jähriger leicht verletzte. Der Mann aus Bad Rothenfelde war gegen 20.15 Uhr mit seinem BMW unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 39 plötzlich gegen einen parkenden Kleinwagen krachte. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die ...

