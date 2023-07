Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Autos aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Buchholz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 15.07., 12 Uhr, bis Sonntag, 16.07.2023, 09 Uhr, aus zwei Vito- Kleintransportern hochwertiges Werkzeug entwendet. In der Straße Auf den Krögen in Buchholz öffneten der oder die Täter die Scheibetür des weißen Kleintransporters und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Im Sprötzer Weg in Jesteburg wurde ebenfalls die Tür eines silbernen Vitos auf unbekannte Weise geöffnet und auch hieraus wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell