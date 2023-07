Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Flüchtige Diebe nach Flucht festgenommen ++ Rosengarten - Einbrecher hebeln Fenster auf

Hollenstedt (ots)

Bereits am 18.07.2023, gegen 00:25 Uhr, bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Winsen ein verdächtiges Autos auf dem Parkplatz Hollenstedt an der A1. Im Zuge der Kontrolle der beiden Insassen des Autos ergriffen der Fahrzeugführer samt seiner Beifahrerin die Flucht mit ihrem Auto über die A 1 in Richtung Bremen. Nachdem das Fluchtfahrzeug die Autobahn bei der Abfahrt Hollenstedt verließ konnten die Beamten weiterhin das Fahrzeug verfolgen. In der Ortschaft Hollenstedt verlor der Fahrzeugführer dann die Kontrolle über das Auto und verunfallte. Beide Personen konnten vor Ort festgenommen werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der 32jährige Fahrzeugführer aus Duisburg und die 27jährige Beifahrerin, die keinen festen Wohnsitz hat, wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle nach Winsen verbracht. In dem Auto der beiden wurde eine Vielzahl von hochwertigem Diebesgut, überwiegend Elektrohaushaltsgeräte, im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden. Zudem befanden sich in dem Auto mehrere gefälschte Autokennzeichen. Außerdem hatte der Fahrer des Autos keinen Führerschein und das Auto war nicht versichert. Nach ihrer Vernehmung wurden die beiden Personen dann wegen fehlender Haftgründe entlassen. Es erwartet sie jedoch ein Strafverfahren wegen mehrere Delikte.

Rosengarten - Einbrecher hebeln Fenster auf

Einbrecher haben in der Zeit von Montag, 17.07., 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 19.07., 12:00 Uhr, ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße An der Schmiede in Rosengarten aufgehebelt. Anschließend hat der oder die Täter sämtliche Zimmer des Hauses durchsucht. Hinweise zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet um Hinweise unter 04181/2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell