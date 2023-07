Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hoher Schaden nach Einbruch ++ Fleestedt - Auto steht in Flammen

Winsen (ots)

Einen hohen Schaden versuchten Einbrecher am Dienstag, 18.07.2023, als sie gegen 00:15 Uhr, mit einem Auto die Schaufensterscheibe eines Fachhandels für Gartengeräte in der Porschestraße in Winsen beschädigten. Durch die beschädigte Scheibe gelangten mehrere Täter in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie eine Vielzahl hochwertiger Gartengeräte. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zuvor haben die Täter ein Zaunelement an der Zufahrt ausgebaut, um so mit ihrem Auto auf das Gelände des Fachhandels fahren zu können. Die Polizei Winsen bittet dazu um Hinweise unter 04171/ 7960.

Fleestedt - Auto steht in Flammen

Von Brandstiftung geht die Polizei Seevetal bei dem Brand eines Autos in der Winsener Straße in Fleestedt aus. Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 01:00 Uhr, meldete sich ein Zeuge, der einen brennenden weißen Kleintransporter festgestellt hatte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein vor dem Kleintransporter geparkter Citroen wurde durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei Seevetal hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet unter 04105/6200 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell