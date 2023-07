Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt mit Unfall

Straußfurt (ots)

Am Sonnabend gegen 15:50 Uhr wollten Beamte der Polizei Sömmerda auf der B 4 bei Straußfurt einen 49 Jahre alten Mann mit seinem Pkw Skoda Octavia kontrollieren. Bei ihm befand sich sein 34 Jahre alter Beifahrer. Der Fahrzeugführer dachte jedoch nicht an ein anhalten, sondern fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Straußfurt hinein und missachtete hier sogar eine rote Ampel. Wenig später stieß er beim Überholen eines vorausfahrenden Pkws, seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden Pkw Seat Leon zusammen. Da sein Fahrzeug weiterhin fahrbereit war, setzte der Skodafahrer seine Flucht fort, hielt dann aber am Ortsausgang Straußfurt von selber an. Beide Insassen flüchteten sofort zu Fuß aus dem Auto, konnten jedoch durch die Polizei gestellt werden. Schnell stellte sich heraus warum die Männer flüchteten. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluß und musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Letztendlich muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500,- EUR. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Scahden. Fahrzeugführer die von dem Skodafahrer gefährdet wurden, oder Personen die Augenzeuge des Sachverhaltes wurden, werden gebeten sich unter Nennung der Nummer 23307107 bei der Polizei Sömmerda (03634/3360) zu melden. (FR)

