Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch

Erfurt (ots)

Ungebetener Besuch drang zur Samstagnacht in eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen ein. Unbekannte Täter nutzten ein angelehntes Fenster einer Erdgeschosswohnung und verschafften sich so Zutritt zu dieser. Das alles passierte, während die 50-jährige Bewohnerin und ihre zwei Hunde zuhause waren und schliefen. Der oder die Täter entwendeten in der Folge eine Geldbörse mitsamt wichtiger Dokumente und Geldkarten. (FW)

