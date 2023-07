Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es vor einer Bar in der Erfurter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung. Ein unbekannter Mann war zunächst mit einer 20-Jährigen in Streit geraten und hatte sie ins Gesicht geschlagen. Als ein 25 Jahre alter Mann dazwischen ging, wurde er ebenfalls geschlagen. Drei weitere Männer im Alter von 23 bis 25 Jahren versuchten schlichtend einzugreifen, wurden aber ebenfalls von dem unbekannten Mann und seinem Begleiter attackiert. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwanden die beiden Täter. Bei der Auseinandersetzung zogen sich fünf Personen leichte Verletzungen zu. (JN)

