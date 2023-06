Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einer Brandstiftung geben können, die sich am führen Montagabend (12.6.2023, 17.25 Uhr) in Ostbevern ereignet hat. Ein Unbekannter hat in einem Waldstück an der Straße Schirl mehrere kleine Flächen in Brand gesetzt. Zufällig vorbei kommende Fahrradfahrerinnen informierten die Feuerwehr. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu den Brandstiftungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

