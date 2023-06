Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Unfall mit Auto geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.6.2023, 23.50 Uhr ereignete sich auf der Letter Straße in Oelde eine Verkehrsunfallflucht. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Letter Straße in Richtung Lette, als ein Rehwild von rechts auf die Fahrbahn lief. Der Mann lenkte seinen grauen Renault in den Gegenverkehr, ohne einen Zusammenstoß mit dem Reh verhindern zu können. Auf der Gegenfahrspur stieß das Fahrzeug des 21-Jährigen aus Rheda mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dieser Unfallbeteiligte fuhr jedoch weiter. Währenddessen lenkte der Renaultfahrer seinen Pkw zurück auf seine Fahrbahn, kam dann jedoch nach rechts von der Straße ab. Dort quert er Grünstreifen sowie Radweg und blieb auf einer angrenzenden Grünfläche stehen. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro. Der flüchtige Unfallbeteiligte könnte mit einem 3er oder 5er BMW unterwegs gewesen sein. Dieser Pkw dürfte auf der Fahrerseite beschädigt sein, mindestens der linke Außenspiegel fehlt. Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

