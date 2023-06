Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Autofahrer durch zerbrochenes Spiegelglas leicht verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.6.2023 ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Uentroper Straße in Dolberg ein Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 31-jähriger Ahlener befuhr mit seinem weißen VW Golf die Uentroper Straße in Richtung Alleestraße. Ihm kam ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Pkw entgegen. Als die Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, fuhr der Unbekannte kurz zu weit links. Dabei stießen die Außenspiegel gegeneinander und das Spiegelglas des Golfs zerbrach. Umherfliegende Splitterteile verletzten den 31-Jährigen leicht. Der andere Unfallbeteiligte fuhr mit seinem schwarzen Auto, möglicherweise ein VW Golf oder Audi A 3, weiter in Richtung Autobahn. Der Unbekannte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

