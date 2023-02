POL-EL: Adorf - Geschädigter nach Spiegelunfall gesucht (Korrektur Unfallhergang)

Lingen (ots) - Von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Am Waldesaum zu einem versuchten PKW-Aufbruch. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite mit einem Stein ein. Im Anschluss flüchteten sie ohne Beute. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/87215 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

mehr