Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Spelle (ots)

Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 19:20 Uhr in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Der 52-jährige Fahrer eines VW ID4 beabsichtigte aus der Straße "Am Westermoor" kommend die "Venhauser Straße" in Richtung der Straße "Zur Kampelbrücke" zu überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Ford Fiesta eines 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sein 14-jähriger Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4500 Euro.

