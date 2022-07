Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stacheldrahtzaun und Holzstämme beschädigt

Teistungen (ots)

Ein 44-jähriger Grundstückseigentümer entdeckte am Montagnachmittag Beschädigungen am Zaun seines Grundstückes in der Dorfstraße. Er vermutete einen Diebstahl von seinem gelagerten Industrieholz. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass offenbar ein Auto am zurückliegenden Wochenende in die Böschung des neben dem Grundstück befindlichen Bachlaufes gefahren war und man das Unfallauto aus eigener Kraft nicht mehr herausziehen konnte. Der oder die Fahrer nutzten vermutlich die Holzstämme der Umzäunung des Grundstücks, um das verunglückte Fahrzeug zu bergen. Bereits am Wochenende waren Polizisten wegen des Verdachtes von Vandalismus am Stausee Teistungen. Hierzu laufen die Ermittlungen.

